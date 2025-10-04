Degrado e ingressi non consentiti nell' isola ecologica dell' ospedale La denuncia | Qui rifiuti a rischio infettivo

Una situazione di degrado che rischia di diventare anche pericolosa, in una zona estremamente sensibile della città. Nell'area fra l'ospedale Santa Maria delle Croci, la camera mortuaria, il Cmp e il Cau, si trova infatti una stazione ecologica a uso ospedaliero, per la raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

