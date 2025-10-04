Deep-sea mining perché Trump potrebbe finire in un mare di guai con l' estrazione di metalli rari dagli oceani

Wired.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente statunitense ha firmato un ordine esecutivo per stimolare l’estrazione di metalli dai fondali e ridurre così la dipendenza dalla Cina. Ma ci sono dubbi sulla sostenibilità ambientale della pratica e sulla sua legittimità nelle acque internazionali. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Deep-sea mining, perché Trump potrebbe finire in un mare di guai con l'estrazione di metalli rari dagli oceani

