De Vrij al 45? | Ci divertiamo quando giochiamo così ma dobbiamo continuare
Inter News 24 De Vrij, difensore centrale dell’Inter, ha parlato all’intervallo di Inter Cremonese, match attualmente sul punteggio di 2-0. Stefan de Vrij, difensore centrale dell’ Inter, è stato uno dei protagonisti del primo tempo della sfida contro la Cremonese, conclusosi con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. Nel corso dell’intervallo, il centrale olandese ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione della squadra e l’importanza di mantenere alta la concentrazione per il resto della partita. SULLA SODDISFAZIONE DEI DIFENSORI NELL’INTER – «Anche noi difensori ci divertiamo in un’Inter così? Si, ci divertiamo tanto, soprattutto quando giochiamo bene, creiamo occasioni e facciamo gol». 🔗 Leggi su Internews24.com
