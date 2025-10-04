De Luca perde pezzi si dimette l' assessore Caputo

La Giunta della Regione Campania perde un pezzo. Nicola Caputo, assessore all'agricoltura, si è dimesso. Effetto delle elezioni regionali che si terranno il 23 e 24 novembre prossimi e che portano gli interessati a prendere posizione per la campagna elettorale. Consigliere regionale dal 2005 al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

