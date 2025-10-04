de carlo autopsia conclusa funerali la prossima settimana indagini sul pirata della strada

di Luca Amodio TERONTOLA Autopsia fatta e salma riconsegnata alla famiglia. Saranno con ogni probabilità a inizio settimana prossima i funerali di Donato De Carlo, il 60enne investito con il suo cane mentre stava attraversando la Sr71 a Terontola. Gli accertamenti sulla salma dell’uomo sono stati eseguiti ieri alle Scotte di Siena, sotto la guida del professor Mario Gabbrielli, che dovrà ora consegnare una relazione tecnica sulle cause del decesso. Un passaggio fondamentale per la procura di Arezzo, titolare del fascicolo, che dovrà definire l’impianto accusatorio nei confronti dell’automobilista, anche lui residente nel Cortonese, alla guida della vettura che ha travolto Donato senza poi fermarsi a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

