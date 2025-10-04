De Bruyne vincerebbe il premio Uefa per l’assist più bello di questa Champions se esistesse Athletic

The Athletic dedica un elogio all’assist di Kevin De Bruyne nel primo gol del Napoli contro lo Sporting Lisbona di mercoledì 1 ottobre, match concluso 2-1 per gli azzurri e valido per la seconda giornata di Champions League. De Bruyne ha creato l’assist perfetto in Champions League. Il portale del NY Times scrive: Non esiste un premio ufficiale della Uefa per il miglior assist della stagione in Champions League. Né dovrebbe esserci. Ad ogni modo, se un tale premio esistesse, Kevin De Bruyne si sarebbe prenotato, poiché sarà difficile superarlo in otto mesi restanti della competizione. Il momento magico si è verificato al 36esimo minuto della partita casalinga del Napoli contro lo Sporting Lisbona di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

