De Bruyne e McTominay sono armi letali che per ora sparano a intermittenza e mai insieme Gazzetta

Si è tanto parlato, fino alla sfida di Champions contro lo Sporting, di un problema De Bruyne. Un finto problema ovviamente, che presupponeva una difficoltà di inserimento in squadra del calciatore belga. È chiaro che la convivenza in mezzo al campo tra lui e McTominay non sia semplicissima, ma è altrettanto chiaro che Conte non lascia nulla al caso e lavora in maniera maniacale sulla disposizione delle sue squadre. Proprio per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima gara contro il Genoa sarà fondamentale per affinare gli equilibri. L’equilibrio per De Bruyne e McTominay. “Bisogna sfruttare ancora questo  turno per migliorare l’intesa in  mezzo al campo e permettere a  De Bruyne e McTominay di trovare  quella alchimia insieme  che può permettere al Napoli di  volare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

