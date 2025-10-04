Dazi Usa l’impatto su 34mila imprese italiane e i settori coinvolti

Dal 29 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario che sta incidendo in modo significativo sull’export italiano. La modifica al regime de minimis ha eliminato la soglia di 800 dollari sotto la quale le merci potevano entrare duty-free, cambiando radicalmente le condizioni per oltre 34 mila imprese italiane attive nell’export. Il provvedimento colpisce settori chiave come agroalimentare, meccanica, automotive e farmaceutico. Le nuove regole tariffarie. Il criterio del paese di origine è ora decisivo: se un bene è prodotto in Cina, anche se venduto da un’azienda italiana, il dazio applicato resta quello calcolato sul made in China. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

