Dazi l’allarme di Coldiretti | Al 107% darebbero colpo mortale alla pasta

Un dazio del 107 per cento sulla pasta italiana “sarebbe un colpo mortale per il Made in Italy”. Lo spiega Coldiretti, secondo cui la tariffa “raddoppierebbe il costo di un primo piatto per le famiglie americane e aprirebbe un’autostrada ai prodotti ‘Italian sounding’, favorendo le imitazioni e penalizzando le nostre imprese”. Nel 2024, denuncia la Coldiretti, “l’export di pasta Made in Italy negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro, un mercato strategico che verrebbe di fatto azzerato da un dazio di pari entità, cancellando anni di crescita e investimenti lungo la filiera”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it