Dazi l’allarme di Coldiretti | Al 107% darebbero colpo mortale alla pasta
Un dazio del 107 per cento sulla pasta italiana “sarebbe un colpo mortale per il Made in Italy”. Lo spiega Coldiretti, secondo cui la tariffa “raddoppierebbe il costo di un primo piatto per le famiglie americane e aprirebbe un’autostrada ai prodotti ‘Italian sounding’, favorendo le imitazioni e penalizzando le nostre imprese”. Nel 2024, denuncia la Coldiretti, “l’export di pasta Made in Italy negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro, un mercato strategico che verrebbe di fatto azzerato da un dazio di pari entità, cancellando anni di crescita e investimenti lungo la filiera”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: dazi - allarme
Dazi, Coldiretti lancia l’allarme: “Il falso made in Italy prospererà”
Dazi Usa, allarme a Prato. Impennata per la lana, il distretto è in attesa
Dazi, Trump all’Ue: tariffe al 30% da agosto. «Se reagite, il vostro aumento aggiunto alla cifra». Allarme Cgia: «Costo fino a 12 mld»
Ho letto con grande interesse l’articolo di Jeff Siegel su Drinks Insider dal titolo “I grossisti accumulano vino, ma non aspettatevi affari”. Mi ha colpito perché, pur partendo dall’allarme legato a dazi, incertezza politica e rischio recessione negli Stati Uniti, mette - facebook.com Vai su Facebook
Export, -17% verso gli Usa. Veronesi, è allarme dazi: "Stati Uniti insostituibili. Bisogna tornare a trattare"... via @qn_carlino - X Vai su X
Coldiretti, 'fiducia nella diplomazia per riequilibrare dazi' - Coldiretti Sardegna guarda con preoccupazione ai dazi del 15% sull'agroalimentare made in Italy imposti dagli Usa e conferma la massima attenzione sul tema. Da ansa.it
Coldiretti Sardegna: «Fiducia nella diplomazia per riequilibrare i dazi» - Coldiretti Sardegna guarda con preoccupazione ai dazi del 15% sull'agroalimentare made in Italy imposti dagli Usa e conferma la massima attenzione sul tema. unionesarda.it scrive