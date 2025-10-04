Dazi del 107% sulla pasta italiana Tutti i marchi colpiti Si salva Barilla
Roma, 4 ottobre 2025 – Dazi del 107% sul prodotto italiano per eccellenza: la pasta. A partire da gennaio potrebbe arrivare un altro duro colpo all’economia nazionale dalle esportazioni verso gli Stati Uniti cominciata con la “guerra dei dazi” lanciata da Donald Trump l’indomani delle sua seconda elezione. Dazi del 107% sulla pasta italiana. L'amministrazione Usa si prepara infatti a imporre dazi al 107% sulla pasta prodotta in italiana. A partire da gennaio 2026, alla tariffa del 15% già imposta dalla Casa Bianca, potrebbe infatti sommarsi un ulteriore 91,74%, che porterebbe a un dazio complessivo pari a quasi il 107% sulle importazioni del bene alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
