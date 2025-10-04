David Rossi la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore
Sul tavolo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi compare ora l’enigma di una ventiquattr’ore che l’ex manager di Mps non abbandonava mai. Un oggetto apparentemente ordinario che, stando alle verifiche svolte in collaborazione con Adnkronos, potrebbe aggiungere nuovi tasselli a un quadro investigativo già complesso. Un dettaglio che riemerge all’improvviso L’audizione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Morte David Rossi, ingressi in banca senza badge. Bigi: ‘Trovai un pensionato che girava al sesto piano’
Dall’orologio scomparso alla finestra maledetta: tutte le ombre sul caso David Rossi
Il caso David Rossi: un mistero che resiste nel tempo
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione d'inchiesta farà approfondimenti - (Adnkronos) – Spunta il giallo della valigetta 24 ore nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato FdI Gianluca Vinci.
David Rossi, commissione valuta esame con manichino crash test/ Carolina Orlandi: "Confermata colluttazione" - Proseguono i lavori della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, ex manager di Banca Monte dei Paschi di Siena, che morì nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del