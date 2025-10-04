Dan Peterson | Milano e Bologna favorite Hanno la forza mentale di soffrire per 40 minuti

Il coach: "Le due big di Eurolega sono davanti a tutti. Dietro vedo Trento e Brescia, poi Trapani e Venezia. Cantù e Tortona possono sorprendere, le altre restano work in progress". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dan Peterson: "Milano e Bologna favorite. Hanno la forza mentale di soffrire per 40 minuti"

In questa notizia si parla di: peterson - milano

Dan Peterson: "L'arte di vincere sporco, questa Italia mi ricorda la mia Milano"

Peterson: "Ora alleno io». "Virtus-Milano, il meglio. E Ivanovic è un certezza»

Coach Dan Peterson: “Si gioca al Forum, quindi vedo Milano leggermente favorita” @Sportando - X Vai su X

MILANO VINILE: TICKET ONLINE La Fiera Internazionale del Disco, CD & Vinile Milano – Unipol Forum di Assago Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 2025 Ospiti ed Eventi: Sabato • Ore 11:30 – Figurine Forever incontra Dan Peterson, celebre alle - facebook.com Vai su Facebook

Peterson: "Ora alleno io». "Virtus-Milano, il meglio. E Ivanovic è un certezza» - Dan "Due squadre molto rinnovate, più giovani, atletiche e interessanti. Scrive ilrestodelcarlino.it

"La mia Olimpia in 100 storie + 1": a Milano il nuovo libro di Dan Peterson - Per Dan Peterson l’Olimpia Milano è entrambe le cose: un'avventura straordinaria e una seconda famiglia. Secondo affaritaliani.it