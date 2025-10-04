Dan Brown l’interista promuove il piano del nuovo San Siro | Cambiare può essere positivo

Milano, 4 ottobre 2025 – “Io sono un tifoso dell’Inter". Un Dan Brown che non ti aspetti. Lo scrittore statunitense da oltre 200 milioni di copie vendute, noto in tutto il mondo grazie al bestseller Il codice da Vinci del 2003, è a Milano, all’hotel Four Seasons di via Gesù, per parlare del suo ultimo romanzo, L’ultimo segreto – in inglese The Secret of Secrets – un tomo di 800 pagine, edito da Rizzoli, che oggi alle 20.30 lo scrittore di Boston presenterà al pubblico milanese al Teatro Carcano (ingresso dalle 19). Brown, cordiale e sorridente, non si sottrae a nessuna domanda, neanche a quella sul futuro dello stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dan Brown, l’interista, promuove il piano del nuovo San Siro: “Cambiare può essere positivo”

