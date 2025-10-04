Dallo yoga al workout | le attività della Active Zone con le trainer Gazzetta e i benefici per la salute

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le 4 trainer di Gazzetta Active - Barbara Beltrami, Tiziana Cavalletto, Anamarija Dumbrek e Caterina Sabrin Falhi - spiegano nel dettaglio tutte le lezioni che si terranno in Piazza Dante dal 9 al 12 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

