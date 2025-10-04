San Francesco d’Assisi è una delle figure più venerate della cristianità, simbolo universale di umiltà, povertà e amore per il creato. Eppure, dietro l’immagine del santo poverello si nascondono dettagli sorprendenti, aneddoti poco conosciuti e curiosità che rendono la sua vita ancora più affascinante. Dalla vera origine del suo nome alle stimmate nascoste, dalla predicazione agli uccelli all’incontro con un sultano musulmano: ecco dodici storie che forse non conoscete sulla vita di uno dei santi più amati al mondo. Il nome con cui oggi lo conosciamo tutti non era quello che ricevette alla nascita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dall’invenzione del presepe all’incontro con il sultano: le curiosità più belle su San Francesco