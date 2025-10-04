Dall’invenzione del presepe all’incontro con il sultano | le curiosità più belle su San Francesco

Cultweb.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Francesco d’Assisi è una delle figure più venerate della cristianità, simbolo universale di umiltà, povertà e amore per il creato. Eppure, dietro l’immagine del santo poverello si nascondono dettagli sorprendenti, aneddoti poco conosciuti e curiosità che rendono la sua vita ancora più affascinante. Dalla vera origine del suo nome alle stimmate nascoste, dalla predicazione agli uccelli allincontro con un sultano musulmano: ecco dodici storie che forse non conoscete sulla vita di uno dei santi più amati al mondo. Il nome con cui oggi lo conosciamo tutti non era quello che ricevette alla nascita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dall8217invenzione del presepe all8217incontro con il sultano le curiosit224 pi249 belle su san francesco

© Cultweb.it - Dall’invenzione del presepe all’incontro con il sultano: le curiosità più belle su San Francesco

In questa notizia si parla di: dall - invenzione

Dall’invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su TikTok che “ci farà stare rinchiusi nel bagno per giorni”: è il Cheeseburger Day

Cerca Video su questo argomento: Dall8217invenzione Presepe All8217incontro Sultano