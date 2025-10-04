Dalle multe 1,25 miliardi di euro ai Comuni | Milano da record

Le nuove norme introdotte dal Codice della strada e le modifiche sull’uso degli autovelox non hanno fermato le entrate da sanzioni. Nei primi nove mesi del 2025 i Comuni italiani hanno incassato complessivamente 1,25 miliardi di euro dalle multe stradali. È quanto emerge da un’analisi del Codacons che ha esaminato i dati ufficiali relativi alle violazioni rilevate tra gennaio e settembre. Secondo lo studio, le sanzioni a carico delle famiglie hanno generato introiti per 1.253.283.834 euro. La regione con il maggior volume di incassi è la Lombardia, che ha raccolto 305,7 milioni di euro. Seguono Toscana con 131,4 milioni ed Emilia-Romagna con 129 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

