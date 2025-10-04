Dalle chiese ai compassi con le Giornate Fai porte aperte in 19 luoghi della Bergamasca

L’INIZIATIVA. Appuntamento l’11 e 12 ottobre con le visite guidate d’Autunno. Prima volta per Osio Sotto, Schilpario e Palosco. Coinvolte anche tre aziende del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalle chiese ai compassi, con le Giornate Fai porte aperte in 19 luoghi della Bergamasca

In questa notizia si parla di: chiese - compassi

Dalle chiese ai compassi, con le Giornate Fai porte aperte in 19 luoghi della Bergamasca - Appuntamento l’11 e 12 ottobre con le visite guidate d’Autunno. Si legge su ecodibergamo.it

Per le Giornate Fai d'Autunno 46 siti aperti nelle Marche - 700 studenti in veste di ciceroni, tornano l'11 e il 12 ottobre prossimi anche nelle Marche le Giornate Fai d'Autunno per offrire ai cittadini in quest ... Segnala msn.com