Dalle cascine alle fabbriche L’identità vincente di Sovico Nel paese dall’anima green batte un cuore produttivo
Un paese dove si vive nel verde, ci si dà da fare nelle tante associazioni presenti sul territorio e dove si lavora pure, visto che qui hanno sede alcune tra le più importanti aziende della Brianza. Realtà come la Beta, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione. O come la Reggiani, punto di riferimento nel campo dell’illuminotecnica, o ancora la Parà, gruppo di rilievo mondiale nella produzione di tessuti per la protezione solare, l’arredamento di interni ed esterni e per la nautica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
