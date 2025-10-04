Dalle carte alle installazioni e al museo Pokémon sempre di moda
Milano, 4 ott. (askanews) - Un'installazione temporanea ispirata alle gallerie d'arte e la partecipazione del cantante Mahmood, che con Pikachu ha inaugurato l'evento: così The Pokémon Company ha festeggiato anche a Roma il primo anniversario del videogioco Pokémon Pocket, ispirato al famoso gioco di carte collezionabili, che da anni rappresenta un fenomeno di collezionismo, ma anche di costume, in tutto il mondo. Nella tappa romana, al Circo Massimo, sono state esposte illustrazioni delle carte disponibili nel gioco, in un allestimento ispirato a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Zio Gino, un cuore di carta appeso al muro. Diretto, onesto, zero fronzoli. Tra tutte le installazioni possibili, questa è la più bella di sempre. (L’anno di nascita tra parentesi, mi spacca ) #piccoligrandigesti - facebook.com Vai su Facebook
Carte Pokémon, il museo online celebrerà l'arte delle illustrazioni: ecco le date - Dopo il boom delle Carte Collezionabili Pokémon che ha interessato gli ultimi due anni circa, arriva un'interessante iniziativa volta a celebrare la storia del celebre gioco cartaceo.