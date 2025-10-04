Dalle carte alle installazioni e al museo Pokémon sempre di moda

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 ott. (askanews) - Un'installazione temporanea ispirata alle gallerie d'arte e la partecipazione del cantante Mahmood, che con Pikachu ha inaugurato l'evento: così The Pokémon Company ha festeggiato anche a Roma il primo anniversario del videogioco Pokémon Pocket, ispirato al famoso gioco di carte collezionabili, che da anni rappresenta un fenomeno di collezionismo, ma anche di costume, in tutto il mondo. Nella tappa romana, al Circo Massimo, sono state esposte illustrazioni delle carte disponibili nel gioco, in un allestimento ispirato a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalle carte alle installazioni e al museo, Pokémon sempre di moda

