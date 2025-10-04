Dalla Spagna | Superlega-Uefa segnali di disgelo Gia 7 incontri per trovare un' intesa
La competizione continuerebbe a chiamarsi Champions, cambierebbe la formula. La A22, società che gestisce il progetto Superlega, propone lo sviluppo della sua piattaforma di streaming Unify, con abbassamento dei costi per lo spettatore. L'obiettivo è partire nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: spagna - superlega
Superlega ancora viva! Proposta alla UEFA per la nuova Champions dopo mesi di trattativa segreta: cosa prevede il nuovo format della competizione. Tutti i dettagli svelati dalla Spagna
Dalla Spagna: anche il Barcellona abbandona la Superlega - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Spagna: Superlega-Uefa, segnali di disgelo. Gia 7 incontri per trovare un'intesa - La A22, società che gestisce il progetto Superlega, propone lo sviluppo della sua piattaforma di streaming Unify, con abbas ... Secondo msn.com
Dalla Spagna, il Barcellona lascia il progetto Superlega - Il progetto della Superlega europea, lanciato nel 2021 con l’intento di proporre un’alternativa alla Champions League, perde uno dei suoi principali sostenitori. Si legge su tuttojuve.com