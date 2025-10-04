Dalla robotica all' intelligenza artificiale le sfide del Congresso nazionale Sice

Si è concluso il ventiduesimo Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia endoscopica e Nuove tecnologie (Sice), tenutosi al palazzo dei Congressi di Firenze.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'evento ha offerto un programma ricco e intenso, incentrato sulla necessità di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it