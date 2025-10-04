dalla regione 400mila euro per il campo sportivo

Buone notizie per la Molinense. Approvato dalla giunta regionale lo schema di accordo di programma, tra Regione e Comune di Pontassieve, per il progetto di ripristino e manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo sportivo ‘E. Vitali’ di Molino del Piano. La Regione metterà a disposizione 400 mila euro, a seguito dei danni causati dall’esondazione della scorsa primavera del torrente Fulioni. Riccardo Santoni, presidente della Molinense calcio, esprime parole di speranza: "Attraversiamo un momento molto impegnativo a causa dell’impossibilità di utilizzare il nostro impianto. La gara di appalto si è chiusa, la Regione ha messo a disposizione un importante stanziamento e sono ora in svolgimento gli ultimi adempimenti per dare il via ai lavori che dovrebbero concludersi entro fine anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

