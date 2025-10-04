Dalla Regione 400mila euro per il campo sportivo
Buone notizie per la Molinense. Approvato dalla giunta regionale lo schema di accordo di programma, tra Regione e Comune di Pontassieve, per il progetto di ripristino e manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo sportivo ‘E. Vitali’ di Molino del Piano. La Regione metterà a disposizione 400 mila euro, a seguito dei danni causati dall’esondazione della scorsa primavera del torrente Fulioni. Riccardo Santoni, presidente della Molinense calcio, esprime parole di speranza: "Attraversiamo un momento molto impegnativo a causa dell’impossibilità di utilizzare il nostro impianto. La gara di appalto si è chiusa, la Regione ha messo a disposizione un importante stanziamento e sono ora in svolgimento gli ultimi adempimenti per dare il via ai lavori che dovrebbero concludersi entro fine anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regione - 400mila
Residenze d'artista, dalla Regione in arrivo 4 milioni per i giovani: 400mila euro andranno alla Fondazione Trossi Uberti
Variante di Boltiere, da Regione Lombardia altri 400mila euro per le opere di completamento
Regione, Ferrero (FdI): "400mila euro per la 'cittadinanza globale'? Stanziamento discutibile, non è neutrale"
Santa Fiora: dalla Regione 600mila euro per il recupero e la valorizzazione dell’ala Nord-est di Palazzo Sforza Cesarini Il Comune di Santa Fiora ottiene un importante contributo straordinario dalla Regione Toscana per il recupero e la valorizzazione di Palaz - facebook.com Vai su Facebook
Il bilancio provvisorio è di tre vittime e 400mila #persone evacuate - X Vai su X
Dalla Regione 400mila euro per il campo sportivo - Il manto erboso distrutto dall’alluvione sarà ripristinato. Si legge su lanazione.it
Campo sportivo di Molino del Piano, dalla Regione 400mila euro per il progetto di riqualificazione - Approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di programma, che sarà a breve sottoscritto tra Regione Toscana e Comune di Pontassieve, per la manutenzione straordinaria del manto in erba ... Si legge su 055firenze.it