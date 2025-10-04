Dalla nuova collaborazione Rains x Umbro è appena nata la tua prossima sneaker nera preferita

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ah, la terrace culture - da leggere con espressione sognante e sorriso stampato sulla faccia. L'incontro tra il mondo dello stile e quello del calcio, con tutti i suoi archetipi inconfondibili, continua a regalarci da anni gioie su gioie sul fronte dello streetwear in chiave sportiva: l'ultima, in ordine di tempo, è la nuova (la prima, a dire il vero) collaborazione ufficiale tra Rains e Umbro. Una collezione che punta a sovvertire i codici più consueti della divisa dei calciatori - da sempre la base delle creazioni Umbro - ibridando il tutto con l'utilizzo di materiali tecnici, impermeabili, antivento, ma traspiranti, fit in arrivo dall'outdoor. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

