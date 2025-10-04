Dalla Luigimania sui social al sostegno da destra e sinistra | così Mangione è diventato simbolo dell’ondata di violenza e rabbia negli Usa

Davanti al tribunale di New York, nelle scorse settimane, la fila in attesa fuori sembrava non avere fine. C’è chi è arrivato in auto da centinaia di chilometri, chi si è fatto segnare un numero sulla mano per mantenere il posto e chi si è affidato a professionisti pagati a ore per resistere nell’attesa al posto loro. Tutti per lui: Luigi Mangione, il giovane accusato di aver ucciso nel dicembre 2024 Brian Thompson, amministratore delegato della UnitedHealthcare, il più grande gruppo di assicurazioni sanitarie private degli Stati Uniti. Quello che poteva sembrare un delitto politico isolato, infatti, è diventato quasi subito un fenomeno di culto e ha trovato appoggio sia a destra che a sinistra. 🔗 Leggi su Open.online