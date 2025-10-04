Dalla Lombardia a Genova con 40 dosi di cocaina sotto il sedile arrestato

Genovatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 30 settembre una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Sampierdarena in servizio sull'autostrada A12 ha sottoposto a controllo un'autovettura condotta da un giovane residente in Lombardia presso l'area di servizio Sant'Ilario Sud.Il ragazzo fin da subito ha destato sospetto in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

