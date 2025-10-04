Dalla laurea in ingegneria alla politica ma anche la passione del calcio | Valbonesi si racconta in videopodcast

“Sin da piccolo ho avuto la passione per la politica, un po’ per il contesto familiare e un po’ per quello della mia terra. Ho sempre avuto dentro la voglia di mettermi a disposizione degli altri e di lottare contro le ingiustizie". Così Daniele Valbonesi, consigliere regionale del Partito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: laurea - ingegneria

Il corso di laurea. Unione tra Ingegneria e Biotecologie per le scienze della vita

Ingegneria elettronica e biomedica, nasce alla Mediterranea un nuovo corso di laurea triennale

Colleferro. Auguri e congratulazioni vivissime a Filippo Muzi che ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

La sua formazione è originale: laurea in Ingegneria a Trento e diploma in alta pasticceria a Treviso - facebook.com Vai su Facebook

La vita privata. Laurea in Ingegneria e grande passione per la lettura - Il calciatore barese spiega il percorso di studi: "Non ero sicuro che il calcio potesse diventare il mio lavoro e ho costruito un piano B" Non c’è solo il calcio nella vita di Matteo Arena, che dopo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Gianluca Vitale, primo studente a intraprendere il percorso della doppia laurea: «Ho scelto ingegneria e giurisprudenza» - L'introduzione della doppia laurea ha disegnato un nuovo sistema più flessibile, che supera rigidità e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale e che risponde alle necessità dei ... Segnala ilmessaggero.it