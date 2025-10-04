Dalla Juve all’Inter | scelto il nuovo portiere

I vice campioni d’Italia beffano il club torinese, ecco chi è stato scelto in porta il prossimo anno L’Inter sta già riflettendo con attenzione per il dopo Sommer, nell’ottica di una sostituzione del portiere svizzero tra i pali. Il club sembra voler investire su Josep Martinez ma non solo su di lui. Il nome che emerge prepotentemente pare quello di Carnesecchi dell’Atalanta. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’estremo difensore dei bergamaschi si è segnalato, negli ultimi anni, per una notevole continuità di rendimento, che può effettivamente garantirgli il grande salto verso un top club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juve all’Inter: scelto il nuovo portiere

