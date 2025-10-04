Dalla Global Sumud Flotilla a Garlasco quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ
Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Sono stati fermati anche degli attivisti italiani. Ne sono conseguiti scioperi e manifestazioni in tutta Italia. Anche alcuni volti noti dello spettacolo sono intervenuti sulla vicenda, tra cui una popolare cantante italiana che si è mostrata in lacrime sui social, lanciando anche un appello a Giorgia Meloni. Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco: l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Dopo l'abbordaggio e l'arresto dei volontari della missione Global Sumud Flotilla, già dal 25 settembre, è in viaggio verso le coste di Gaza un altro gruppo di barche sotto il nome di Freedom Flotilla Coalition, che solca i mari da 18 anni per promuovere i diritti d - facebook.com Vai su Facebook
Concluso l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, con l’ultima nave, la Marinette, intercettata questa mattina dai commando israeliani in acque internazionali a 42 miglia da Gaza, altre imbarcazioni si preparano a tentare di violare il blocco imposto da Tel Av - X Vai su X
Cosa è successo dopo l'abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele - Le forze israeliane sono salite a bordo delle navi della spedizione umanitaria. Riporta wired.it