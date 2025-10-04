Dalla Global Sumud Flotilla a Garlasco quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Sono stati fermati anche degli attivisti italiani. Ne sono conseguiti scioperi e manifestazioni in tutta Italia. Anche alcuni volti noti dello spettacolo sono intervenuti sulla vicenda, tra cui una popolare cantante italiana che si è mostrata in lacrime sui social, lanciando anche un appello a Giorgia Meloni. Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco: l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

