Dal Tevere al mare | Ostia protagonista della settima edizione del Tevere Day

Roma, 4 ottobre 2025 – Si è svolta ieri, infatti, la presentazione della settima edizione del Tevere Day, in programma dal 6 al 12 ottobre, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Un evento che, negli anni, è diventato un modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, Pois Litografia Bruni.