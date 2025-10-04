Dal Tevere al mare | Ostia protagonista della settima edizione del Tevere Day
Roma, 4 ottobre 2025 – Si è svolta ieri, infatti, la presentazione della settima edizione del Tevere Day, in programma dal 6 al 12 ottobre, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Un evento che, negli anni, è diventato un modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, Pois Litografia Bruni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Grande affluenza per la mostra collettiva “Navigando sul Tevere – Estate Romana 2025” evento promosso dalla Pro Loco Ostia – Mare di Roma Grande affluenza per la mostra collettiva “Navigando sul Tev ... https://agronline.it/cultura/grande-affluenza-per-la- - X Vai su X
I Tavoli del Mare 2025 - Martedì 7 ottobre - Hilton hotel airport - ore 15-18 «Il confronto sull’intermodalità è oggi cruciale: porti, aeroporto, ferrovie e Tevere non devono essere realtà separate, ma parti di un unico sistema integrato. Il Tevere, che fu l’antica via di - facebook.com Vai su Facebook
Dal Tevere al mare: Ostia protagonista della settima edizione del Tevere Day - Sport, cultura e ambiente lungo tutto il corso del fiume. Da ilfaroonline.it
Tevere day, sul fiume e sugli argini per la festa tra sport, natura e cultura che culmina con la Vogalonga - Centocinquanta eventi dal 6 al12 ottobre lungo gli 80 chilometri di fiume da Nazzano Farfa fino a Ostia e Fiumicino. Riporta roma.corriere.it