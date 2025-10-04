Dal palco al mestiere | Domadraghi trasforma il cosplay in professione

Il racconto di un talento che trasforma un hobby in mestiere accende la 35ª edizione di Romics a Roma. La storia di Federica Palmisano, in arte Domadraghi Cosplay, mostra come l’arte delle armature e dei costumi possa diventare un percorso sostenibile, tra palchi, fiere e pubblicazioni. Un viaggio che unisce tecnica, cuore e visione. Da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

