Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale per la prima volta titolare con Chivu in panchina nella sfida di campionato contro la Cremonese Scocca l’ora di Davide Frattesi sotto la gestione Chivu. Il nazionale azzurro non era mai sceso in campo dal primo minuto con il nuovo allenatore. Davide Frattesi (LaPresse) – Calciomercato.it Out per infortunio al Mondiale per Club per i problemi all’ernia, l’ex Sassuolo sta recuperando piano piano la condizione e oggi per la prima volta in stagione è stato schierato dall’inizio dall’allenatore rumeno nel match odierno al ‘Meazza’ contro la Cremonese. Chivu quindi rilancia Frattesi, con l’ex mister del Parma che nell’ultimo mercato estivo aveva posto il veto alla cessione del centrocampista classe ’99, corteggiato soprattutto dal Newcastle in Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dal Newcastle al rinnovo con l'Inter: Chivu rilancia Frattesi