Dal manga a Gaza | perché la bandiera di One Piece guida le proteste in tutto il mondo

Dal Nepal alla Francia, dal Madagascar all’Indonesia, fino all’Italia. La bandiera di One Piece è diventata un simbolo di protesta globale. Negli ultimi giorni è apparsa nelle manifestazioni europee a favore della Palestina e per il conflitto in corso a Gaza, ma già durante l’estate i ragazzi asiatici l’avevano portata in piazza come segno di dissenso nelle proteste anti-governative. Quel teschio sorridente con un cappello di paglia su sfondo nero, il Jolly Roger della ciurma di Monkey D. Rufy (protagonista del manga e anime One Piece), sta uscendo dalle pagine del manga per diventare un grido di libertà nel mondo reale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dal manga a Gaza: perché la bandiera di One Piece guida le proteste in tutto il mondo

La bandiera, tratta dal celebre manga e anime, è stata sventolata alle protesta di tutto il mondo, dalla Francia al Nepal, dall'Indonesia alla Freedom Flotilla che sfida il blocco di Gaza

Dal manga alle piazze: la bandiera di One Piece diventa simbolo globale di protesta - Giovani di tutto il mondo la usano per esprimere libertà, ribellione e speranza contro le ingiustizie. Lo riporta globalist.it

