Dal fronte civico al nodo dell’acqua in Irpinia | D’Agostino apre la strada ai giovani di Forza Italia

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, questa mattina, la sede provinciale di Forza Italia ha ospitato una conferenza stampa convocata dal movimento giovanile del partito.Un appuntamento che, nelle intenzioni, doveva servire a tracciare le linee di marcia dei più giovani, presentare iniziative e progetti, e non ultimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

