Dal fronte civico al nodo dell’acqua in Irpinia | D’Agostino apre la strada ai giovani di Forza Italia
Ad Avellino, questa mattina, la sede provinciale di Forza Italia ha ospitato una conferenza stampa convocata dal movimento giovanile del partito.Un appuntamento che, nelle intenzioni, doveva servire a tracciare le linee di marcia dei più giovani, presentare iniziative e progetti, e non ultimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: fronte - civico
Paola, un nuovo fronte civico per la Palestina sul Tirreno Cosentino
Via degli Orti della Farnesina Dal 6 al 12 ottobre nuova disciplina temporanea per lavori Fastway: Divieto di sosta h24 per 15 metri fronte civico 8 ? Limite di 30 km/h vicino al cantiere ? Installazione colonnine ricarica elettrica +39 331 9741427 mas - facebook.com Vai su Facebook