L ondon calling. Non c’è meta più classica della città inglese in autunno, e la moda lo sa bene: è proprio in questa stagione che tornano a spuntare come funghi i grandi classici dello stile, dal cappotto a quadri alla cerata, dalla minigonna kilt ai maglioni a rombi. Esiste forse un guardaroba più British? Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Cappotto check: tutti gli accessori di tendenza per un refresh immediato al look Per la stagione l’armadio all’inglese mixa nostalgia e novità. Tra interpretazioni e abbinamenti inediti, la parola d’ordine per vestirsi in questo stile oggi è una sola: mixare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal college a Hyde Park, il mood del guardaroba del periodo è all'inglese. Per vestirsi con un pizzico di ironia