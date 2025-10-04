Dal centro per l’autismo a Palazzo De Peruta | i nodi di Avellino e la sfida del commissario Perrotta

Ad Avellino, più che altrove, la politica non si è fermata: è franata. E al suo posto è arrivato un commissario, Giuliana Perrotta, che da due mesi e mezzo tenta di rimettere in piedi un Comune con i conti in rosso e le famiglie in attesa di servizi promessi da vent’anni. Una corsa, la sua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

