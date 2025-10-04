Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità
Arezzo, 4 ottobre 2025 – Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospiterà la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. L'iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. Il comitato scientifico, riunitosi a Roma il 12 settembre, ha confermato il ruolo centrale del Forum, che quest'anno è promosso anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme ad Agenas, con il patrocinio del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Aifa, Fiaso e Federsanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: novembre - arezzo
Arezzo, debutto contro la nepromossa Forlì. Il 9 novembre derby a Perugia
Tempo d’estate, tempo di festival. Dopo la tappa arlesiana di cui abbiamo scritto, l’appuntamento con la fotografia si sposta a Cortona, in provincia di Arezzo. Ogni anno questa manifestazione - da luglio a novembre - anima il borgo toscano chiamando a raccolta la comunità fotografica per un programma espositivo interessante e variegato. Giunto alla 15a edizione, l'evento è l'occasione per una riflessione estiva sull'offerta espositiva e sul pubblico a cui è rivolta. A Cortona, Arezzo, fino al 2 novembre prossimo
Cittadella del Gusto 2025 a inizio novembre ad Arezzo: le anticipazioni
Su Rai Radio3 si parla della mostra “Marino Marini. In dialogo con l’uomo”, progetto promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Un approfondimento sulla mostra in corso ad Arezzo, visitabile fino al 2 novembre 2025, tra spunti critici e nuove chiavi di lettura. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità - 200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l'intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni ... Riporta lanazione.it
Giornata contro la violenza sulle donne, centinaia di migliaia di persone nelle piazze di tutta Italia - Per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Italia si è mobilitata da Nord a Sud. Si legge su fanpage.it