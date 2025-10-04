Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità

Arezzo, 4 ottobre 2025 – Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospiterà la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. L'iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. Il comitato scientifico, riunitosi a Roma il 12 settembre, ha confermato il ruolo centrale del Forum, che quest'anno è promosso anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme ad Agenas, con il patrocinio del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Aifa, Fiaso e Federsanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

