Dai tacchi al simulatore di volo | il ritorno in grande stile di Kate

La principessa del Galles Kate Middleton Con passo fermo, sorriso radioso e un tailleur grigio a quadri che incarna l’eleganza britannica più raffinata, la principessa del Galles Kate Middleton ha fatto il suo tanto atteso ritorno in pubblico martedì scorso alla base aeronautica RAF di Coningsby, nel Lincolnshire. A 43 anni, la moglie del principe William non si è limitata a un’apparizione formale: ha dialogato con i piloti delle squadre Quick Reaction Alert, ha provato un simulatore di volo — suscitando ammirazione per le sue “abilità naturali” — e ha affrontato con disinvoltura scale di imbarco strette e verticali, nonostante i tacchi a spillo blu navy di Stuart Weitzman. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
