Da una sala parto di Milano alla Svizzera per congelare i cordoni ombelicali | come funziona il business delle cellule staminali

Chiediamo informazioni al San Giuseppe. In meno di 3 ore ci mandano una brochure con il nome di una banca privata che si occupa di conservare il sangue prelevato dal cordone ombelicale. “Una scelta importante per te e la tua famiglia”, c’è scritto. Nell'opuscolo informativo raccontano che quel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sala - parto

Contrasse l’epatite in sala parto, morta per l’emoderivato infetto. Risarcimenti mezzo secolo dopo

“Sono entrata in sala parto vestita da Grinch”: il racconto della mamma canadese diventa virale

Insulti, violenze, umiliazioni: testimonianze dalla sala parto

Asl Napoli 2 Nord. . A Ischia, la Sala Parto cresce e punta sulla Triade! L'Ospedale A. Rizzoli non è solo un punto nascita per le isole minori, ma una struttura in forte crescita: nel 2024 i nati sono stati 304! Il Dott. Pezone, responsabile UOC di Ostetricia e - facebook.com Vai su Facebook

Da una sala parto di Milano alla Svizzera per congelare i cordoni ombelicali: come funziona il business delle cellule staminali - Le aziende che offrono questo servizio assicurano un potenziale miglioramento di alcune patologie, ma non tutte sono realtà sono solide e trasparenti ... Da milanotoday.it