Da Tirana a Pescara in aereo con un documento falso | latitante condannato arrestato dalla polizia di frontiera
È salito a bordo del volo Wizz Air W W4 5085 proveniente da Tirana e atterrato all’aeroporto di Pescara alle 14.40 del 2 ottobre con un documento falso, ma al suo arrivo all'aeroporto d'Abruzzo ad aspettarlo ha trovato gli agenti di polizia di frontiera: su di lui, un cittadino albanese classe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: tirana - pescara
Ryanair volerà tutti i giorni tra Pescara e Tirana, ma scoppia la polemica: “Due leoni nella stessa gabbia”
Volo giornaliero Pescara-Tirana di Ryanair, scoppia la polemica: "Due leoni nella stessa gabbia"
Leggi su Tgr Abruzzo Pescara, in arrivo il Sudtirol Il Pescara dopo l'ingiusto ko subito a Modena prepara la gara interna di mercoledi sera contro il Sudtirol di Castori - facebook.com Vai su Facebook
Sull'aereo come in treno, senza documento: da oggi in tutta Italia - Né carta di identità né passaporto: da oggi è possibile salire sui voli nazionali e verso l'Europa esibendo la sola carta di imbarco. Scrive punto-informatico.it