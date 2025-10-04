Da Roma a Montesilvano subito dopo la scarcerazione con 8 chili di hashish in auto | arrestato dai carabinieri FOTO
Da Roma a Montesilvano, poche ore dopo la scarcerazione dagli arresti domiciliari, con nell’auto 8 chili di hashish già suddivisi in 80 panetti da 100 grammi per un valore, se venduti, di 70mila euro. Il viaggio del 34enne residente nella provincia di Roma, è finito con i controlli dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: roma - montesilvano
Le immagini salienti del bel successo delle citizens sabato scorso al Pala Roma di Montesilvano contro il Tikitaka . . #wearecitizens - facebook.com Vai su Facebook
Neonata muore subito dopo parto in casa maternità a Roma - Una neonata è morta poco dopo il parto in una casa maternità a Roma. Secondo ansa.it
Roma, pronti via: Bailey subito ko. Si teme una lesione, può tornare dopo la sosta - Domani Bailey effettuerà gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, ma non filtra ottimismo. Si legge su gazzetta.it