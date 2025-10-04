Da Roma a Montesilvano subito dopo la scarcerazione con 8 chili di hashish in auto | arrestato dai carabinieri FOTO

Ilpescara.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Roma a Montesilvano, poche ore dopo la scarcerazione dagli arresti domiciliari, con nell’auto 8 chili di hashish già suddivisi in 80 panetti da 100 grammi per un valore, se venduti, di 70mila euro.  Il viaggio del 34enne residente nella provincia di Roma, è finito con i controlli dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - montesilvano

