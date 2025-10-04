Grande attesa per l’appuntamento di giovedì 9 ottobre, nel centro storico di Macerata, con la giornalista sportiva Monica Bertini. Eh già, Overtime Festival 2025 (15^ edizione) sta arrivando. Ieri si è tenuta a Macerata (nelle Marche) la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento sportivo che illuminerà la città maceratese da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre. Tantissimi gli ospiti illustri che prenderanno parte alla kermesse dedicata a giornalismo e racconto sportivo. Da Pierluigi Pardo a Flavio Tranquillo, passando per Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Serse Cosmi. Special Guest di giovedì 9 ottobre sarà Monica Bertini, celebre giornalista e conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Da Pressing a Overtime: Monica Bertini al Festival Giornalismo Sportivo 2025