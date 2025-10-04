Da mattatoio ad alloggi popolari La palazzina pronta entro l’anno

Verrà inaugurata quasi certamente entro l’anno, la palazzina popolare che sorgerà sulle ceneri dell’ ex mattatoio e che doterà il comune di 14 nuovi alloggi a favore dei meno abbienti: questa, almeno, è la voce che trapela dal civico 124 di Viale De Gasperi, dove i tecnici avrebbero effettuato un recente sopralluogo nell’edificio, in cui i lavori strutturali sono stati ultimati a fine aprile. Per l’inaugurazione mancano solo alcuni dettagli interni e gli ultimi passaggi burocratici con l’Erap. L’operazione di via Manara affonda le radici nel decennio scorso: nello specifico nel 2016, quando l’ex vertice amministrativo dell’ente rivierasco approvava l’inserimento dell’immobile nell’accordo fra comune, Erap e regione valido per il Piano di riqualificazione urbana (Pruacs) ‘Albula-via Manara-Paese Alto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

