Da Machu Picchu alle grotte Maya | le avventure archeologiche che vi faranno sentire Indiana Jones

Le escursioni in natura offrono panorami mozzafiato, dall'attraversamento di formazioni rocciose desertiche a sentieri costieri battuti dal vento. Ma esistono percorsi che vanno oltre la bellezza naturale, conducendo gli escursionisti direttamente nel cuore della storia umana. Sono i sentieri che portano a siti archeologici straordinari, dove rovine di antiche civiltà emergono dalla giungla, grotte ornate da arte preistorica si nascondono tra le rocce e città perdute attendono di essere riscoperte. Il punto di partenza ideale per questo viaggio è Machu Picchu, forse il sito archeologico più iconico al mondo.

