Da lunedì il nuovo mercato Ridisegnati tutti gli spazi | Così una maggiore sicurezza
CASTELFRANCO Sicurezza, ordine e attività di qualità. Il "nuovo" mercato settimanale del lunedì a Castelfranco entra in vigore da dopodomani con la riorganizzazione degli spazi e una migliore disposizione dei banchi. "E’ un piano a cui abbiamo lavorato per molti mesi – spiega l’assessore al commercio Giuseppe Pino Calò – Ci sono stati alcuni rallentamenti dovuti alla predisposizione della fase pratica della segnatura degli spazi su piazza Venti Settembre e sulla strada che separa quest’ultima da piazza Garibaldi e in via Calatafimi. Tre banchi che si trovavano in piazzetta Mentana verranno spostati in via Calatafimi, mentre via Dante sarà libera per consentire l’eventuale accesso di mezzi di soccorso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
