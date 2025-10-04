Da lunedì altri due mesi di caos | tram fermi e cantieri stradali

È iniziato il conto alla rovescia verso quello che ha tutta l'aria di essere l'ennesimo, lungo sconvolgimento della viabilità targato Roma Capitale. Da lunedì, infatti, ripartiranno i lavori di ristrutturazione della Tangenziale est, nel tratto sopraelevato, e per due mesi fino al 5 dicembre sulla Prenestina verrà imposto il restringimento della carreggiata fra piazzale Prenestino e piazza Caballini. Facile immaginare gli effetti nefasti sul traffico, seppure per lavori inevitabili visto il degrado strutturale della sopraelevata, ma ad aggravare la situazione ci si metterà anche lo stop di tutte le linee tram della Capitale che, sempre da lunedì, durerà 60 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da lunedì altri due mesi di caos: tram fermi e cantieri stradali

