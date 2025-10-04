Da giunta Toscana 400mila euro a campo sportivo Molin del Piano
Molin del Piano (Firenze), 2 ottobre 2025 - Approvato dalla giunta regionale della Toscana lo schema di accordo di programma, che sarà a breve sottoscritto tra Regione e Comune di Pontassieve, per la manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo sportivo 'E. Vitali' di Molino del Piano. Per l'intervento di ripristino e riqualificazione la Regione metterà a disposizione 400 mila euro. Soddisfazione viene espressa in una nota dal presidente della Regione Eugenio Giani "per un intervento che rappresenta un investimento concreto non soltanto dal punto di vista infrastrutturale, ma anche per l'intera comunità di Molin del Piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
