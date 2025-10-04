Da Don Gallo a Vauro la casa editrice Aliberti compie 25 anni | La più grande minaccia all’indipendenza? Il mercato
I primi colpi negli anni del Berlusconismo, dal libro sul caso Genchi alle memorie di Patrizia D’Addario. L’ultimo sta per uscire: un libro di vignette per Gaza di Vauro, prefazione di Francesca Albanese e postfazione di Moni Ovadia. L’elenco degli oltre 2mila titoli pubblicati dalla casa editrice Aliberti dal 2001 a oggi racconta un pezzetto della storia politica e sociale d’Italia. Quella fatta di battaglie dal basso e titoli che “devono esistere a prescindere da quanto vendono”, racconta il fondatore Francesco Aliberti. C’è il romanzo “simultaneo” del collettivo guidato da Edmondo Berselli su presunti brogli alle elezioni del 2006 o l’inchiesta sulla morte di Dirk Hamer e l’assoluzione di Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
