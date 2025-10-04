D a chi deve fare attenzione a non creare diverbi a chi deve puntare sul progetto giusto. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Il bisogno di riconoscimento appartiene a tutti, ma in voi assume i toni accesi della rivincita. Ogni cosa è accelerata. Parola chiave della settimana: affrancare. Toro 20 aprile – 20 maggio Non cadete nella trappola della parola sbagliata che ferisce. È ora di disinnescare i nervi tesi dalla polemica. Parola chiave della settimana: bypassare. Leggi anche › Il Tema Natale di Pedro Almodóvar: Bilancia irriverente Gemelli 21 maggio – 21 giugno Ci sono tensioni nella coppia, ma c’è qualcosa di molto più importante da tenere d’occhio, non sprecate energie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi deve disinnescare i nervi tesi a chi è pronto a sfoderare un progetto creativo. L’oroscopo della settimana