Da banana a mango made in Italy aumenta produzione frutta esotica
(Adnkronos) – La frutta esotica conquista sempre più i palati degli italiani e l’offerta sui banchi di mercati e supermercati si arricchisce di varietà e quantità, di conseguenza a prezzi più accessibili. Il fenomeno riguarda frutta come il mango, la papaya, ma anche il kiwi, l’ananas, il pompelmo, il frutto della passione, l’avocado e ora, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: banana - mango
MASCARPONE ALBICOCCA E AMARETTI CREMA DI BANANA Fiordilatte Crema antica Spagnola Stracciatella Nutellone Mio gelato Pistacchio Nocciola Cioccolato Yogurt Pesca e mango Frutti di bosco Fragola Cremino con burro d’arachide - facebook.com Vai su Facebook
La banana prodotta in Sicilia sarà in vendita dal 2026: Chiquita annuncia la prima piantagione «made in Italy» - americana avvierà a Marina di Ragusa in Sicilia la prima piantagione di banane in Italia ... Scrive msn.com
Chiquita sceglie la Sicilia per la prima piantagione di banane made in Italy - Messa a dimora delle prime 20mila piante di banano biologico da parte della coop Alma Bio: nei negozi nel 2026 ... Riporta ilsole24ore.com