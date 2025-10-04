Da Ballando con le stelle all’Ariston | se il sogno di Fognini è l’ incubo di Sinner

Fabio Fognini debutta a Ballando con le stelle con Giada Lini, ma il suo sogno è un altro: cosa si nasconde nel “cassetto” dell’ex tennista azzurro. La racchetta è rimasta a casa. A Roma non ne avrebbe avuto bisogno. Ha portato con sé, però, tutta la tenacia e la determinazione di cui ha già abbondantemente fatto sfoggio negli anni della sua gloriosa carriera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quelli gli serviranno anche a Ballando con le stelle, adesso che, rotto definitivamente il ghiaccio con il debutto di sabato scorso, l’avventura entrerà ufficialmente nel vivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

